Sbalí slovenský Šakal Kačenku?

"Naši soutěžící se chovají jako parta kamarádů", tvrdí novinář internetového zpravodajského serveru Pravda Zdeno Gáfrik. "Vaše reality show mi připadá ostřejší a zajímavější. Abych se přiznal, tak se na vaše dívám daleko víc než na slovenské. Zdejší mi připadají hloupí a nudní."

Podle Gáfrika už z vily odešla opozice. "Až na jednoho, který se ale nakonec stejně zbylým přizpůsobil, tam zůstalo osm přátel. Ty tři holky nemají vůbec žádné konflikty, ještě tak náš Španěl Luis, jehož rodiče pracují na velvyslanectví, má sem tam neshody."

Páry jsou prý ve vile zatím dva. "Ríša se dal dohromady s rozvedenou maminkou Janou, už se spolu i vyspali, ale jejich vztah je nemastný - neslaný. Druhou dvojicí je Lenka, to je taková naše pipina, a Rocky, místní přeborník Slovenska v kixboxu. Ti snad spolu ještě nespali, ale líbají se, objímají, spí vedle sebe v posteli."

Rýsuje se ještě další románek, a to mezi Lindou a Španělem Luisem. Jak do rozehraných partií zasáhnou čeští VyVolení? O tom spekulují i slovenské internetové stránky:

* Tony a Šakal už se dříve projevili jako vášniví nacionalisté. Jak přijmou české bratry a sestry?

* Jiná káva budou Rocky, Ríša a Luis. Pokaždé, když se ve vile objevili nové holky, zapomenou na "svoje" slovenské polovičky. Pro Janu s Lenkou bude Katka s Monikou velká konkurence.

* A uvidíme, co udělá Katčin věk se Šakalem, který má slabost pro mladší ročníky.

* Zvědaví jsme také na Luisovu jazykovou přizpůsoblivost. Slovenština mu jde výborně, ale nyní se bude dvořit a komunikovat také pro české VyVolené.

* Zvládne Vladko Luisovo neustálé prozpěvování? Nebude mu v novém domově chybět houpací křeslo? Jak si padnou do noty s Tonym? Který z nich bude hlučnější?

* Nebudou slovenští VyVolení šokovaní z Jindřicha, kterému nečiní problém sníst kobylku či podříznout kozu?

VŠE O VYHNÁNÍ VYVOLENÝCH



JANA

Věk: 27 let

Povolání: návrhářka

Bydliště: Košice

Záliby: cestování

Jak by naložil s výhrou: pomohl by přátelům

LENKA

Věk: 23 let

Povolání: studentka

Bydliště: Šal'a

Záliby: jazyky

Jak by naložil s výhrou: nakoupil by dárky pro chudé děti

LINDA

Věk: 21 let

Povolání: kosmetička

Bydliště: Nové Zámky

Záliby: fitnes

Jak by naložil s výhrou: pomohl by rodině

LUIS

Věk: 27 let

Povolání: student

Bydliště: Bratislava

Záliby: sport

Jak by naložil s výhrou: chtěl by mámě koupit domeček

RIŠO

Věk: 25 let

Povolání: sportovně-technický tajemník

Bydliště: Bratislava

Záliby: kino

Jak by naložil s výhrou: i nadále si chce užívat svůj život

ROCKY

Věk: 29 let

Povolání: podnikatel

Bydliště: Poprad

Záliby: sport

Jak by naložil s výhrou: spravedlivě by ji rozdělil

ŠAKAL

Věk: 49 let

Povolání: automechanik

Bydliště: Levice

Záliby: historie

Jak by naložil s výhrou: změnil by bydliště

TONY

Věk: 33 let

Povolání: živnostník

Bydliště: Námestovo

Záliby: sport

Jak by naložil s výhrou: užil by si ji

Jana a Rišo

Lindu svrbí ruka

Polonahý Luis

Lenka a Rocky

Tony jako profesor

Lenka jako učitelka