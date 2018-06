Britové tuší další královskou svatbu, víc sázejí na Harryho zásnuby

7:23 , aktualizováno 7:23

Britové začínají více sázet na to, kdy se zasnoubí princ Harry. Podle mluvčího britských sázkových kanceláří by prý přitom nebylo velkým překvapením, kdyby se událost odehrála ještě letos. V jedné ze sázkových kanceláří lze za jednu libru vsazenou na letošní zásnuby vyhrát libry tři, zatímco zásnuby v roce 2014 by úspěšnému sázkaři vynesly "pouze" dvojnásobek.