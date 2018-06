Sázkaři v Duelu věří Emilovi

Její kurzy jsou vypsané na to, který z dvojice mladíků vypadne. Grafik Petr Zvěřina měl v pátek kurz 1.25, oproti němu horník Emil Zajac 3.20.

Jinými slovy za stokorunu vloženou na Petra by kancelář v případě jeho neúspěchu vyplatila 125 korun, v případě neúspěchu Emila by to bylo 320 korun. Společnost Chance pár hodin po vypsání sázek na Duel evidovala vklady za více než 150 tisíc korun.

Naopak favoritem na celkové vítězství ve VyVolených je Vladko. Věří mu v Tipsportu, Fortuně i Chanci. Za stokorunu na jeho vítězství by v těchto kancelářích vypláceli 300, 400 a 275 korun. Pokud tedy někdo věří ve Vladkovo vítězství, nejvýhodnější sázka je u Fortuny.

Naopak dnešní účastník Duelu Petr patří mezi jasné outsidery ve všech kancelářích. Spolu s ním mají podle sázkařů nejmenší šance na milionové výhry Wendy, Věra, ale i jeho soupeř Emil.

VŠE O VYVOLENÝCH ZDE