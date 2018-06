Sázkaři se nezmýlili: Duel vyhrál Emil

VELKÁ FOTOGALERIE Z DUELU ZDE

HLASOVALI JSTE ZDE

PETR ZVĚŘINA ODPOVÍ ON-LINE V ÚTERÝ OD 12 HODIN ZDE

Klíčový projev Petra Zvěřiny - ZDE

Na začátku přímého přenosu navštívil Michal Zpovědnici, kde vysvětlil, proč byl po pondělním Zúčtování, kdy označil Wendy, tolik naštvaný. "Chtěl jsem zvolit Petra a lituju toho," řekl.

Poté začalo jít do tuhého. Moderátorka Tereza ukázala VyVoleným klipy Emila a Petra. Petrův klip byl zajímavý. Záběry ukázaly, jak si odporoval: "Když ji (Reginu) vidím, tak se mi svírá pěst." a naopak "Jdu s otevřenou náručí, všechny je mám rád." V přímém vstupu také padla otázka pro Reginu, proč si myslí, že Petr nevyzval ji. "Srab." Takhle stručná, ale všeříkající byla Reginina odpověď.

Řada přišla i na rekapitulaci pátečního dne. Ráno se všichni zahřáli při spartakiádní rozcvičce, kdy na sobě měli bílá tílka, kluci červené a holky modré trenky, v jakých jsme cvičili jako malí. Pak Vladko s Katkou dostali tajné úkoly. Oba měli nezávisle na sobě přesvědčit ostatní, že ten druhý se do něj zamiloval. Zdálo se, že Katka to vzhledem k Vladkově sexuální orientaci bude mít těžší, ale nakonec to bylo až podivuhodně jednoduché. Potom Vladko hrál hádky s ostatními, avšak následná hádka s Petrem již hraná nebyla. Padala totiž dost silná slova na to, aby to bylo z Vladkovy strany hrané: "Nemáš v sobě nic, čest, hrdost." Nebo "Štve tě to. Štve tě to, že ses ukázal a všichni jsme tě prohlídli." Toto byl jen slabý odvar toho, co mezi nimi padlo. Petr, bývalý dýdžej v gayclubu, neopomněl Vladkovi vynadat do buzerantů a horších věcí.

Po téhle hádce se Petr jako vždy uklidil stranou, kde spolu s Věrou, Rosťou a Wendy pomlouval ostatní. Tentokrát šel i proti televiznímu štábu. "Já nikomu nevyhrožuju, ale nikdo si mě nebude brát do huby. ... Furt jsem v Praze, nevyrost jsem na hnojišti, já jsem Petr Zvěřina z Václaváku." Nakonec dodal: "Vy se klepejte, v tý plechový maringotce. Až já vylezu, tak to bude takovej fičák... Vy debilové vole, už mě nes..te" Tohle pravděpodobně nikdo z týmu, který připravuje VyVolené, nečekal. Náladu ve Vile trochu večer srovnal Daniel Nekonečný a s VyVolenými uspořádal pořádnou párty.

Pak opět nadešel čas pro přímý vstup a Petrovo rozloučení. Nejvíc se objímal se "svojí" skupinkou, tedy se Sašou, Věrou, Mončou, Rosťou a Wendy. S Katkou se sice také objal, ale bylo vidět, že ona mu jen chtěla podat ruku a dát pusu na tvář. Petr ji ale lehce přinutil k objetí. S Vladkem a Reginou se, jak jinak, nerozloučil vůbec. Nakonec to završil tím, že si začal sám tleskat. Naopak Emil se objal s každým, byl ohromně dojatý a tekly mu slzy. "Pevně věřím, že se vrátíš ty," utěšoval ho Vladko. Když byl Petr i Emil ve studiu, položila Pergnerová jako vždy VyVoleným otázku, koho by chtěli zpět do Vily. Skóre bylo těsné - 5:4 pro Petra, kterého řekli Monika, Rosťa, Wendy, Saša a Věra.

Průběžné grafy ukazovaly již od začátku, že jeden ze soutěžících má velký náskok. Konečný výsledek zněl 253 917 hlasů pro Emila oproti 33 689 Petrovým hlasům. Závěr byl velmi emotivní, a to když Emil přemluvil do té doby nekompromisní Terezu, aby před návratem do Vily mohl dát pusu svému malému synovi. Petr na otázku, jak se po Duelu cítí, odpověděl: "Já mám radost. Chtěl jsem ven a jsem rád, že jsem Emilovi neublížil tím, že jsem ho vzal do Duelu. Lidi vědí, co bylo tam a co bylo venku. Nepotřebuju o tom (jaký jsem) přesvědčovat nikoho jinýho."

Zpověď v Noční show

Zvěřina přišel ještě v noci do studia do Noční show a moderátor Libor Bouček se ho ptal, co znamenala věta, kterou mu šeptala jeho přítelkyně Katka ve studiu? "Nic jim neříkej," citoval jí Bouček doslova. Co že nemá Zvěřina říkat? "Já nevím, sotva se rozkoukávám," kličkoval Petr.

Co za šifry se skrývalo za srdíčky a vzkazy pro přítelkyni, které Petr ukazoval kamerám při každé Výzvě? "Nic," i z téhle otázky se Zvěřina vykroutil. Prý tvá přítelkyně obcházela sázkové kanceláře a sázela, že vypadneš, dorážel Bouček. "O tom nic nevím, nikdy jsme nesázeli. Že by se za ten měsíc tak změnila?" Mlžil Zvěřina.

Bouček se zajímal také o jeho taktiku ve vile. "Byl jsem za bubáka," řekl Petr s tím, že je to všechno hra, každý má svou masku a klaďasů tam bylo dost. Bouček chtěl vysvětlit původ dopisu, který prý měl Petr minulý týden v úmyslu propašovat přes Honzu ke své přítelkyni. "Nic jsem nechtěl vynést," zapíral Zvěřina nepřesvědčivě. Plánoval pomstu vůči Regině. "Řekni to Johnovi a Pavlík, aby to dostal na net..," psal v něm, a Prima text ukázala kameře. Kdo je John a kdo je Pavlík? Ptal se Bouček? "Postavy vymyšlené v mé hlavě," lakoval diváky soutěžící, celým jménem Já Petr Zvěřina. Kdo je tedy ten, který v sobotu odešel z vily? "Jsem člověk, který je pro každou legraci," popsal se Petr jednou větou.

VŠE O VYVOLENÝCH ZDE