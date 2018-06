Sázka na Gotta: další dcera, nebo konečně syn?

16:46 , aktualizováno 16:46

Sázkaři si mnou ruce. Vedle sportovních utkání si mohou pro zábavu vsadit i na to, co se v červnu narodí našemu Zlatému slavíkovi Karlu Gottovi. Bude to čtvrtá dcera, nebo vytoužený syn?