Sázelo se v celé Evropě

* Zatímco římští filozofové považovali loterii za zdroj nemravnosti, vládcové, jako byli Julius Caesar, Augustus a Claudius, sami vášnivě rádi hráli a sázeli.* Alea, tak označovala křesťanská církev hry, při kterých rozhoduje náhoda, a jejich vyznavačům slibovala ve středověku věčné zatracení. Názor změnil až roku 1730 papež Klement XII., který na radu jezuitů i ve svém státě povolil sázky. Nic jiného mu nezbývalo, chtěl-li udržet své panství v kolébce všech loterií.* Takzvané Janovské loto si tou dobou podmanilo už celou Evropu. V aristokratické republice byli každých šest měsíců losováni starší - pět nových jmen - do rady města. Občané na ně od nepaměti sázeli; ve hře bylo celkem devadesát jmen z urozených rodin. Systém devadesáti čísel a pěti vítězných převzala většina peněžních loterií.* Loterie se jako zdroj státních financí nejprve prosazují v městských republikách v Itálii, Nizozemí, Belgii a Německu. Absolutní panovníci ještě váhají mezi morálkou a ekonomickými problémy země. Ve Francii je první státní loterie uspořádána roku 1660, v Anglii se hraje o první milion o třicet let později.* Dva dny po pádu Bastily se zájem Pařížanů jako obvykle soustředí na měsíční tah Královské loterie. Mravokárci v národním shromáždění prosadí zákaz loterií až o tři roky později, ale jelikož si lid žádá »zábavy, nadějí a snů« a sází načerno, je státní loterie roku 1797 obnovena.* Nevyjde ani pokus francouzských monarchistů, kteří roku 1836 loterii zakážou jako nástroj zbídačování lidí. O patnáct let později se obdobně zachová belgický král, když také povolí jen dobročinné loterie. Rozdíl mezi těmito výjimkami a »zakázaným ovocem« je ovšem neznatelný. Na konci 19. století loterie prožívají renesanci ve státní režii. A vlády tvrdí, že sázení je méně škodlivé,je-li řízeno oficiální cestou. Aby se neřeklo, čas od času zisk věnují i na dobročinné účely.* Vskutku kuriózní situace nastane v bavorském parlamentu. Když se tam jedná o ústavě,jež by měla zakázat hazardní hry, odvolávají se zastánci loterií také na Marxe a Engelse. Tvrdí, že levicoví filozofové ve svém Manifestu komunistické strany chápou loterie jako prostředek zmírnění utrpení proletariátu. Hazardní hry napomáhají přece spravedlivějšímu rozdělení kapitálu!