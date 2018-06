Savkovu tvář lékaři znovu řezali

Savka stále doufá, že bude v pořádku do 13. ledna, kdy má vystoupit v roli vojáka Chrise v muzikálu Miss Saigon.

Tomáše Savku napadli na Silvestra neznámí útočníci v restauraci Pod kaštanem ve Starém Sedle na Sokolovsku, kam přijel ve své modrém volvu. Vyvázl s jizvou na tváři, rozbitou hlavou na temeni a pořezanou kůží na lopatkách.

Žalobu však zpěvák na nikoho nepodal. Neudělal to ani nikdo z party Savkových odpůrců, mezi nimiž bylo také několik zranění. Přesto policie bitku vyšetřuje.

Po incidentu dojel Savka sám s poškozenými pneumatikami na ošetření do sokolovské nemocnice. V té chvíli měl v krvi alkohol.

Protože však jeho podnapilost nezpůsobila žádnou škodu a policie situaci zhodnotila jako výjimečnou, neboť šlo o ohrožení života, za přestupek stíhán nebude.

Policie však tvrdí, že řídil opilý už před rvačkou. Pokud by se to prokázalo, mohl by přijít o řidičský průkaz. - více zde

"Možná, že nakonec policie rvačku nakonec odloží pro nedostatek důkazu, ale nechci předjímat její závěry," řekla iDNES Savkova mediální poradkyně Irena Maňáková.