Savkovi se daří, ale bojí se lásky

„Myslím, že v tuhle chvíli by to pro mě mohlo být to nejhorší, a tak se snažím nezamilovat. Mám totiž tolik práce, že bych na tu ženskou absolutně neměl čas,“ říká Savka.

O jeho úspěšném rozjezdu svědčí i fakt, že za desku Já si tě stejně najdu, kterou mu v pražském klubu Infinity pokřtila Aneta Langerová, rovnou převzal zlatou desku. Za pouhý týden se jí totiž prodalo deset tisíc kusů.

Kromě Langerové přišel na párty z finálové desítky soutěže Česko hledá SuperStar už jen Stanislav Dolinek, jenž v ten večer začal s oslavou svých blížících se jedenadvacátých narozenin. Završí ji v pátek, kdy i on pokřtí své první cédéčko nazvané Standa 001. Ostatní superstar se nedostavily. „Asi nemají čas a já se jim vůbec nedivím. Sám ho mám málo. SuperStar byla jako prázdninový tábor, který skončil. Jsme každý jinde, ale víme o sobě,“ říká Tomáš Savka.