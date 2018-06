Savka: Z Vlasty jsem si sedl na zadek

Předchozí hodnocení ZDE

Tohle všechno bohužel nestačilo na to, aby se z perského prince Aliho Amiriho stal tvrdý rocker.

Všichni čekali na to, že si mladý doktor z Arabských emirátů vyláme zuby na češtině, což se nestalo.

Mnohem podstatnější problém byl v tom, že se rocková balada nedá interpretovat jako "pohádka tisíce a jedné noci".

Co se týče výkonu rockerské trojky Petra, Gáby a Michala, vůbec mě nepřekvapilo, že vysoko položená laťka nespadla ani o jeden stupeň.

Kdo mě ale moc mile překvapil, byl vždy nenápadný Vlasta Horváth. Když jsem slyšel, že bude zpívat Zemi vzdálenou, myslel jsem si, že to nemá v hlavě v pořádku.

Ale on obstál, a nejen to, když zazpíval podruhé, tak jsem si sedl na zadek - bylo to výborný.