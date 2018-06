Savka: Vůči holkám jsem zdrženlivější

"Nějakou chvíli se takhle budu ukazovat. Ale musím se přiznat, že jsem teď takový opatrnější a rozhodně i k holkám zdrženlivější. Od té chvíle, kdy mě na tváři poznamenala ta jizva, už si dávám na všechno více pozor," svěřuje se Tomáš Savka, který si užil letošní léto místo u moře u lékařů.

"Léto jsem vlastně prožil operací tváře. Až ten poslední rehabilitační týden jsem byl ve Švýcarsku, kam jsem si zajel za tátou a opravdu jsem se tam celý týden válel," přiznal Tomáš.

Hvězdě první SuperStar se prý od narození všechno špatně hojí, ta nešťastná rána na obličeji samozřejmě taky. "Už ji mám sice důkladně operovanou, ale pan doktor stejně řekl, že neviditelná nitka z ní stejně nikdy nebude. Také mi sdělil, že výsledek ze všeho nejvíc záleží na mně a na tom, jak se budu chovat. Takže konec výstřelkům!"

Tomáš Savka se zato pustil do práce a připravuje nové cédéčko. "Natočil jsem devět písniček, teď probíhají jejich finální úpravy a na podzim by měl být křest. Jak se cédéčko bude jmenovat, to ještě není jasné. Jen to, že určitě vyjde."