Savka: Tyranizovali nás esemeskama

* Jak se momentálně cítíte?

Teď je mi pěkně. Konečně jsem si vydechl. Jsem opravdu rád, že jsem to dotáhl tak daleko. Sice bylo mým jediným a posledním cílem dosáhnout třetího místa, ale čert to vem. Snad jsem neodešel s ostudou.

* Pozval jste mě na pivo, které vám dělá dobře na hlas, hodláte mi zazpívat, nebo vám není do zpěvu?

Zpívat dneska nebudu, přece jenom si chci odpočinout. Do zpěvu je mi ale skoro pořád. V hlavě mi i dneska hraje písnička, kterou jsem slyšel ráno v rádiu - Sex bomb.

* Takže si v duchu zpíváte a přitom se otáčíte za hezkými ženami, zrovna jako před chvílí?

Kdepak, já se musím držet. Ale dokud se jen dívám, je to v pořádku.

* Kvůli Štěpánce, chápu. Změnila SuperStar váš vztah?

Určitě. Museli jsme čelit různým nátlakům ze strany jistých lidí, kteří nás chtěli rozeštvat a tyranizovat esemeskama. Nějaký pán se nám třeba přes internet naboural do mobilu a začal nám posílat ošklivé textovky. Já třeba Štěpánce napsal, že jí to dnes musí slušet, a on odepsal: Sluší jí to, jsem nablízku, nic se neboj. Jí zase sděloval, že jí v Praze zahýbám. Stupňovalo se to.

* Muselo vás to v době, kdy jste se měl koncentrovat na své výkony, dost rozhazovat.

Vůbec ne. Takoví lidé mě vůbec neberou. Vím jediné - potkat ho, neručím za sebe. Postavil jsem se k tomu tak, že se musíme mít o to víc rádi, aby se mu nepovedlo nás rozdělit. Teď už se naštěstí dlouho neozval.

* Uvědomujete si, co všechno máte vlastně za sebou?

Teprve si to začínám uvědomovat. Žil jsem sedm týdnů mimo okolní svět, mimo realitu. Ale líbilo se mi to. Přiznávám, že bych se vůbec nezlobil, kdybych ještě jedno kolečko vydržel. Moc se mi nechce vracet se domů do Horního Slavkova. Bojím se toho, že pokud o sobě nedám zase brzo vědět, zapomene se na mě. Pokusím se o to, aby se to nestalo.

* Mám tomu rozumět tak, že budete hledat bydlení v Praze?

Zatím zůstávám do konce soutěže v hotelu. Tu možnost měl každý z deseti finalistů, zatím ji využiji jen já. Mám to totiž domů daleko a tady mě čeká ještě spousta práce. Rozhovory do médií a nějaké akce, na kterých bych se měl objevit. Rád bych měl jednou v Praze třeba přechodné bydliště, abych byl blízko dění. K tomu ale potřebuju finanční prostředky, které zatím nemám.

* Rýsuje se možnost výdělků? Jinými slovy se ptám na nabídky.

Nabídky jsem dostal, je jich dost, ale konkrétně bych nechtěl mluvit o tom, co to bude, protože to ještě nemusí vyjít.

* Jsou alespoň seriózní? A vůbec - dovedete to ve svém věku posoudit?

Zvažuju, co je seriózní, a co ne. Je to těžké, protože jsem v podstatě naivní kluk, který tohle zažívá poprvé. Určitě to budu konzultovat s lidmi, kteří se v branži pohybují déle.

* Ptala jsem se Martiny Balogové, zeptám se i vás - co vám soutěž vzala?

Vzala mi trochu ideál hvězdy. Myslel jsem, že to bude jiné. Přesně to neumím popsat. Určitě mi vzala část soukromí, i když to nejintimnější jsem si uchránil, což je myslím dobře. Je zajímavé, že ačkoli jsem si myslel, že jsem kliďas, co je schopný ustát cokoli, poslední dobou jsem začal být nervózní. Nejvíc mě asi rozhazovaly tipovací výsledky. V prvním kole jsem si třeba přečetl, že jsem největší outsider a o opaku jsem přesvědčoval až do čtvrtého. Byl to možná nadlidský výkon, opravdu jsem se snažil. Tím, že jsem vypadl, se mi ulevilo.

SuperStar jde do finále

Speciální příloha