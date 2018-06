Savka: To nejlepší na konec

PŘEDCHOZÍ HODNOCENÍ TOMÁŠE SAVKY ZDE

Odborná porota konečně potvrdila to, co úspěšně vyvracela celou dobu soutěže, a to, že umí vybrat kandidáty, kteří se o hvězdnou pěchotu ani loktem neotřeli.

Pro mě byla jasnou favoritkou (již podruhé) Kristýna Peterková. Myslím si, že je

to hotová zpěvačka a při jejím zpěvu mi naskakuje husí kůže. Jenže když jsem odečetl Petru, zbylo mi ještě 7 kandidátů na divokou kartu ...

Typl jsem to správně, Michael Foret. Kluk, zajímavej typ, proč ne ... tolik volba

poroty.

Já osobně bych měl ovšem jiné želízko v ohni a tím byla Leona Černá. Nevím,

jestli mě dostaly její slzy a následný dojemně zabarvený zpěv, ale každopádně na tý holce něco je :-)

Dvanáct kandidátů na druhou SuperStar tedy již známe a už se těším na to,

co nám v následujících týdnech předvedou.