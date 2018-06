Savka složil zkoušku z dospělosti

Bude další celebritou, která bez zvláštního vzdělání plave ve vodách showbyznysu, jako třeba švadlenka Lucie Bílá? Nikoliv. Studium na sokolovském gymnáziu nakonec úspěšně zakončil maturitou.

„Asi největším oříškem pro mě byla angličtina a to je mi trošku líto. Mým osudným číslem se stala jednadvacítka. Nejenom proto, že mi v neděli bylo jednadvacet a následně na to jsem dělal maturitu, ale proto, že jsem se učil z každého předmětu jen dvacet otázek z pětadvaceti v každém předmětu, ale dvakrát jsem si vytáhl jednadvacítku,“ prozradil bezprostředně po složení zkoušky z dospělosti.

Potvrdil starou známou zkušenost maturantů, že si před první zkouškou nebyl jistý ani vlastním jménem. „Měl jsem dojem, že neumím vůbec nic, ani to, co jsem se v minulém týdnu doučoval,“ řekl. Přiznává, že bez pomoci přátel by ji nejspíš nezvládl.

„Ráno mu bylo fakt špatně. Není nejspíš typ pro podobné zkoušky. Sama to u kluka, který nemá problémy vystupovat v televizi s miliony diváků, moc nechápu, ale je to tak,“ prozradila Tomášova bývalá spolužačka a nejlepší kamarádka Alena Ročková.

Ta byla slavnému maturantovi nablízku po celý minulý týden. „Byli jsem na chatě u Teplé, kde jsme Tomášovi udělali svaťák. Pomáhali jsme mu s předměty, ve kterých si není tolik jistý, například s češtinou, naopak s němčinou pomoc vůbec nepotřeboval,“ řekla.

Noc před maturitou si prý moc neodpočinul. „Odhaduji, že jsem spal maximálně hodinu,“ uvedl.

Čerstvý maturant je v současné době nejvíce vytížený zkouškami na svou postavu v muzikálu Miss Saigon. Nevylučuje však pokračování ve studiu. „Příští rok se určitě přihlásím na vysokou školu hudebního zaměření,“ dodal.