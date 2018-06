Savka protestuje: Nejsme zvířata

ČTĚTE SPECIÁLNÍ PŘÍLOHU O SUPERSTAR

"Když mi bylo třináct, nazpívala jsem takovými zvláštními přibarvenými hlasy nějaké animované pohádky. Na Barrandově mi dali okusit dabování Meg Ryan ve filmu Když Harry potkal Sally. Potěšilo mě to, je to totiž moje oblíbená herečka," řekla Aneta a přiznala, že hlas, ze kterého jí běhá mráz po zádech, patří herci Janu Přeučilovi.

"Když ho slyším, jsem úplně na mrtvici."

V soutěži je po vyřazení Martiny Balogové Aneta jasnou jedničkou, nejvyšší sázky na výhru na ni vypisují i různé sázkové agentury. Aneta se však proti veškerým tipovacím soutěžím obrnila.

"Vůbec o nich nechci vědět. Řídím se tím, že chci odzpívat vždycky dobře. Vyždímat ze sebe každou neděli všechno, bez ohledu na to, jestli mě lidi považují za favorita, nebo ne. Chci pro ně i pro soutěž udělat všechno. Potom ať soudí. Navíc jsme teď po vyřazení Martiny zjistili, že to fakt není jen o zpěvu. Hodně dlouho jsme to na hotelu rozebírali a pořád to nechápeme."

Tomáš Savka, kterého stále trápí angína, tipování na vítěze a odpadlíky odsuzuje. "Štve mě, že si na nás lidi můžou vsadit jako na koně. Je fakt, že se dneska sází úplně na všechno, ale my nejsme zvířata, nesedíme za tou mříží, aby se na nás lidi mohli koukat skrz prsty. Na druhou stranu je dobré, že když na mě zrovna není valný kurz, snažím se pak o to víc. V tomhle ohledu jsem za to docela rád," říká Savka.

Šárka Vaňková je adeptkou na vyřazení. Z míry ji to ale nevyvádí. "Trochu mě mrzí, že teď vypadnu já, ale po tom, co vypadla jasná favoritka, už si nikdo z nás není jistý. Ale neztrácím naději."

A Sámer Issa? Ten tipovací soutěže neřeší. "Připadá mi to jako ovlivňování vlastní psychiky, takže si to raději nepřipouštím. Už je toho takhle dost. Hlavně dám na radu Martiny a beru celou soutěž už jako naprostou hru," řekl.