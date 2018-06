Savka proslavil Sestry Havelkovy

Čtveřice zpěvaček Anna Vávrová, Petra Kohoutová, Olga Bímová a Daniela Šimíčková jsou na bouřlivý potlesk a vyprodané sály zvyklé. Nyní však užily popularitu i z jiného úhlu.

V rámci oslav 60. výročí konce druhé světové války koncertovaly s vojenským big bandem pro hrdiny. Speciálně pro toto vystoupení si pořídily vojenské čepičky a ke šminkám přibalily do dámské kabelky láhev Becherovky na zahřátí.



Sestry Havelkovy totiž vystupují ve velmi lehkých dobových šatech, které doplňovaly pouze kožešinové pelerínky přes ramena. "Celé toto vystupování máme tělo ledové a hlavy v ohni," shodují se sestry.

A to ještě netušily, co je čeká po vystoupení s loňským finalistou SuperStar Tomášem Savkou. "Jak se objevil v našem megašou Tomáš, tak se kolem nás seběhl dav, samá děvčata, a nakonec jsme dávaly podpisy i my," líčí s úsměvem Anna Vávrová, která přiznává, že se rády na jeho slávě taky trošku přiživily.

"Dokonce jsme se Tomášovi podepisovaly několika dívkám na holé ruce, to se nám stalo opravdu poprvé," vzpomínají na veselou příhodu Sestry Havelkovy, zvyklé na poněkud zdrženlivější publikum.