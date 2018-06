Savka plánuje děti až po třicítce

"Rozhodně mě z žádných výchovných důvodů nestrašili. To jsem se už spíš děsil sám. Nejvíc jsem se bál jít do našeho sklepa. I dnes tam nerad chodím, jsou tam krysy a tak… To víte, činžák v malém městě," vysvětlil.

Ačkoliv není zatím pevně rozhodnutý, zda chce mít děti, o tom, jak by své potomky vychovával, má naopak poměrně jasno.

"Ještě jsem o dětech nepřemýšlel, ale až to na mě přijde, tak určitě po třicítce. Snažil bych se být ke svým dětem trochu tolerantnější, než byli naši. Tím rozhodně nechci říct, že by moji rodiče nebyli tolerantní, jen dnes je vše ve společnosti volnější, a tak je asi třeba k dětem trochu jinak přistupovat," míní Tomáš Savka.

Příliš by je prý pravděpodobně neomezoval ani ve hraní akčních počítačových her, i když k nim sám má jisté výhrady.

"S takovými hrami se to nesmí pochopitelně přehánět. Ale myslím si, že když se některé věci dítěti předem dobře vysvětlí, tak je pochopí. Ono totiž násilí je všude kolem nás, nejen ve hrách, ale i v běžném životě. Věřte, že vím, o čem mluvím," tvrdí Tomáš Savka s jasnou narážkou na prosincový incident ve Starém Sedle na Sokolovsku, při němž byl zraněn na tváři, zádech a hlavě.