Savka: Nabídky k chození nedostávám

Štěpánka Leitgebová

Tomáš Savka Tomáš Savka on-line na iDNES. Soutěž Česko hledá SuperStar opustil Tomáš Savka, který v neděli večer dostal od diváků ´černého Petra´. Tomáš Savka s nyní již bývalou přítelkyní Štěpánkou. Tomáš Savka V ostravské ČEZ Aréně ve čtvrtek (15.7.2004) vystoupila šestice finalistů ze soutěže Česko hledá SuperStar. Na snímku je Tomáš Savka.

Savka zaujal například písněmi We Are The Champions (Queen) nebo Every Breath You Take (Sting). Narodil se 5. září 1983 a žije v Horním Slavkově.Těch je spousta. Když mám náladu na českou hudbu, pustím si Support Lesbiens nebo Wanastovky. Když chci poslouchat něco zahraničního, sáhnu po desce kapely Gotthard. To jsou Švýcaři, kteří zpívají anglicky.Pro Anetu, ta byla můj favorit.Tři čtyři. "Přijedete k nám? Rádi bychom vás viděli. Kde budete zpívat?" Žádné nabídky k chození.Spousta věcí, hlavně předměty, které se musím učit z donucení. Takže matematika a fyzika.Chodím do posilovny a trochu běhám.Věnoval bych se jazykům, němčině a angličtině. Překládal bych, ne texty, ale mluvené slovo.K moři do Dominikánské republiky.Budu šetřit na bydlení a na auto. Určitě je hned neutratím.Nevím přesně, ale když už na to dojde, tak vždy někde stranou, v soukromí.O to se moc nezajímám. Mám radši kolektivní sporty, jako jsou fotbal a hokej.Svého přítele doprovázela na SuperStar od prvního konkurzu a stejně jako Tomášův je i její život spojen s hudbou. Vyučuje ji a v oboru hudební výchova má dokonce titul Mgr. Vystudovala dvě střední školy a jako učitelka se věnuje mimo jiné dětem s poruchami chování. Narodila se 24. července 1980.Můžu cokoliv.Jedničky.Přihlásila jsem se. Ale bylo mi řečeno, že ze mě nepadá hvězdný prach. Že mi děkují a ať za sebou zavřu dveře. (Tomáš: Tenkrát hodně záleželo na tom, jak člověk vypadal, ne na tom, jak to odzpíval.) Ke zpěvu mi nic nevytkli. Pan Hejma mi řekl, ať se na sebe podívám... Docela drsné.Už jsme ho čekali. Ten den byl od rána zvláštní. Probudili jsme se a bylo to ve vzduchu.Anetě Langerové a Petru Poláčkovi. Ty jsem dobře poznala a byli mi blízcí jako zpěváci i jako lidi.Poznala jsem ho jako svého žáka, jako kluka za pianem. Viděla jsem ho v soutěži, kde doprovázel moji žačku. Říkala jsem si: "Tebe je škoda, jdi zpívat, ty jsi kluk z plakátů." Jednou jsme u nás zůstali déle a vezla jsem ho domů. Najednou mě držel za ruku na řadicí páce a drží ji tam dodnes. Už rok a půl.Mám už Tomáše docela přečteného a vždycky mi dával najevo, že se nemusím bát.Kickbox, už něco přes rok. A taky aerobik.Všechno, italskou kuchyni stejně jako francouzskou. (Tomáš: Je to paráda, nemůžu si stěžovat.)Mám fabii a jsem spokojená.