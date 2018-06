Savka: Moc mile mě překvapil Ali

FOTOGRAFIE ZDE

Míša Nosková svůj styl už asi nevylepší, a to se jí pravděpodobně stalo osudným. No, alespoň nám k tomu hezky zatancovala.

U Michala Foreta jsem čím dál tím víc přesvědčen o tom, že si umí vybírat písničky odpovídající jeho hlasu.

Moc mile mě překvapil Ali - z nevýhody udělal přednost. A i když myslím, že z něj druhej Honza Nedvěd nebude ani ve Spojených Arabských Emirátech, můj respekt si ten kluk získává kolo od kola víc a víc ...

Klára byla svou pozicí trochu v nevýhodě. Porota logicky nemůže chválit jednoho soutěžícího za druhým. Tohle kolo ji to nechali "vyžrat" až na dno, a to i když zpívala s naprostým přehledem - výrazově i intonačně velice pěkně.

Zato Filip Jankovič má o budoucí práci rozhodně postaráno - Otevře si "karaoke" a je jedno jestli to bude bar, který napadl při poslechu mě, nebo parník, jak radil pan Horáček.

Petr Bende si tentokrát trochu zahrál na Dana Landu, ale byla to dobrá volba. U Gáby jsem si intonačních problému všiml už v minulém kole, ale úspěšně to (jako vždy) dohnala svým šarmem. Zato u Michala Hudčeka mám už třetí kolo dojem, že poslouchám pokaždé Queeny jen v jiném provedení. Uvidíme, jestli se to příště změní.

