Savka: Mezi prohrami zazářil Bende

Za druhé jsem si soutěž šel poslechnout poprvé přímo do sportovní haly mezi diváky - a to je velký zážitek. Za třetí se ukázalo, kdo hlasuje, protože převaha chlapců oproti poslední z dívek - Gábě - je víc než velká, a o to víc jí držím palce.



Myslím si, že se swingem se všichni poprali po svém a povětšinou se ctí. Když jsem na začátku řekl, že kolo bylo pro mě směrodatné, znamenalo to zároveň, že pro mě to byl večer proher.

Vypadla Klára Zaňková, která celou soutěž ukazovala, že zpívat umí, ale taky jsme prohráli ve Vídni v hokeji s naším věčným rivalem Ruskem. :-(

Pro ten smutek ale nesmím zapomenout na jedno: Jestli včera pro mě někdo zazářil, tak to byl určitě Petr Bende.

