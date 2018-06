Savka: Hoši a Gábo, děkujeme!

Předchozí hodnocení ZDE

Z vlastní zkušenosti ale vím, že tyhle písničky jsou v nás zažité natolik, že ani tisíc Hudčeků nezazpívá tak, jako kdyby mu k tomu zazpívalo "kdyby tisíc Matušků".

Tohle kolo bylo prostě plné notoricky známých písní.

Zazpívat je není proto vůbec jednoduchý a tak bylo lehké poznat, kdo ten žánr cítí a kdo ne.

Nemůžu si pomoct, ale musím upřednostnit poslední z finalistek Gábu Al Dhábbu, která naprosto dokonale "čekala tiše" na svůj postup a zaslouženě.

Co závěrem - bylo to kolo výher, které s poctou vystřídalo minulé kolo proher. Vypadl Michal Foret, který už na to dlouho čekal a vyhráli jsme mistrovství světa v hokeji. Čili - Hoši a Gábo, děkujeme!

VŠE O SUPERSTAR ZDE