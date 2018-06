Savka hodnotí soutěžící SuperStar

HODNOTÍ TOMÁŠ SAVKA*



Po shlédnutí první desítky jsem mile překvapen i tak trochu zklamán...

Pozorně jsem sledoval průběh celého kola. Samozřejmě se ve mě probudily ty dobře známé pocity: Strach, tréma, očekávání věcí příšťích, ale i zvědavost... Zkrátka všechno co k této fázi soutěže patří.



Asi nejvíc mi bylo líto první soutěžící Moniky Havlíčkové, protože první to mají obecně vždycky ještě o něco těžší. Musí nasadit laťku. A pokud zahajující zpěvák nemá nad ostatními výrazně navrch, dá se laťka v průběhu kola celkem snadno překonat.



A nyní k oběma postupujícím: Vlasta Horváth mě oslovil už v předchozím kole, kde se jeho talent projevil možná ještě víc než nyní. Ačkoliv zpíval v minulém kole svahilsky, celou písničku jsem to nepoznal a lezla mi tak pod kůži, že jsem byl zvědav, co předvede v dalším kole. Upřímně řečeno - svoje pěvecké kvality potvrdil, ale mně osobně se předchozí kolo v jeho podání líbilo víc. Za to mě však mile překvapil svým vystupovaním před kamerou a mluveným slovem. Působí příjemným a přirozeně inteligentním dojmem.



Stejným dojmem na mě působila i moje druhá favoritka - Tereza Terčová, dívka se startovním číslem 5. Jako jediná zpívala česky a získala si mě svou přirozeností a velice srdečným projevem. Michala Hudčeka znám osobně už z loňské SuperStar. Tenkrát nepostoupil ani do stovky nejlepších, ale časy se mění. V předchozích kolech jsem ho nezaznamenal, ale je fakt, že to poslední, co se zpěvu týče, se mu celkem povedlo. Určitě na mě ale neudělal takový dojem jako ti dva - Tereza a Vlasta.