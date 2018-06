Savka: Favorit se opět nejdál nedostal

21:42 , aktualizováno 21:42

Klobouk dolů před všemi třemi za to, co se museli během pár dnů naučit. Těžké texty, výraz, tanec. Zvlášť po maratonu, kterým si už od začátku soutěže prošli. Otázku na tělo - proč by mi diváci měli poslat hlas - tu bych nepřál ani největšímu nepříteli. No jo, ale komu poslat hlas, když z více jak 8000 soutěžících zbyli 3 nejlepší?