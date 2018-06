Saudková za měsíc porodí druhé dítě

Při Cow Parade se turistické centrum Prahy zaplní malovanými kravami v životní velikosti od různých výtvarníků.

„Kráva je hotová a teď už můžu v klidu odrodit. Nazvala jsem ji Okno do ráje a pracovala jsem na ní asi pět hodin. Je to, jako když malujete osm obrazů,“ říká Sára Saudková, které se za několik týdnů narodí syn a jmenovat se bude po otci Samuel.

Pracuje naplno

Sára zvládá těhotenství bez problémů, pracuje naplno a tváří se, jako by se vůbec nic nedělo. „Vlastně se opravdu nic neděje, jen před sebou nosím takový hrnec. Mám břicho možná větší, než jsem měla s Veverkou. Co se mnou provádí příroda, nechávám na ní. Je to asi přirozené. Navíc mají kluci větší potřebu se roztahovat, a tak si malý svoje místo v břiše vydobyl. Velkou radost z toho mají muži v naší rodině, Samuel, otec dítěte, a Jan Saudek, dědeček - nemusí zatahovat pupky, neboť já ho mám spolehlivě největší. To dělá chlapům úžasně dobře.“

Fotit bude i další přírůstek

Sára Saudková bude i po porodu dál fotit. Nepovažuje totiž fotografování za práci, ale za zábavu. „Moc mě to baví a nevidím důvod, proč bych toho měla nechat. Takže budu fotit i další přírůstek v této podivuhodné rodince,“ prohlašuje.

Její svatbu však na fotografiích asi nikdy neuvidíme. Sára o ní totiž nechce ani slyšet. „Svatba? Chraňbůh! Mně sluší být slečnou a nehodlám na tom nic měnit. Ani k tomu nevidím důvod. I kdybych měla dvanáct dětí, svatba by nic neřešila. Aby rodina fungovala, je mnohem podstatnější, že si lidi, kteří ji vytvářejí, rozumějí. Rodina se vlastně vyrábí a je to výrobek bez záruky. Dá mnoho práce a úsilí, ale stojí to za to.“