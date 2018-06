Saudkova přítelkyně o svatbě: Jan si mě vezme na smrtelné posteli

Hodková poznala fotografa při práci, když s ním dělala rozhovor. Saudek prý vypadal strašně naštvaně a ona si myslela, že chce, aby rychle odešla.

"Slečna je novinářka, dělala se mnou rozhovor, bylo jí čtyřiadvacet let. Bylo léto a měla taková kolena, že jsem šílel. Z toho pak vznikly další a další životy," prozradil fotograf.

Jan Saudek se svou těhotnou přítelkyní Pavlou v ateliéru (2006)

Třicetiletá novinářka si ale ani po letech úplně nezvykla na spousty obdivovatelek, které se točí kolem jejího partnera, pořád trochu žárlí a trpí. Saudek však ty ženy podle ní potřebuje. Manželství zatím není na pořadu dne.

"Kdyby Jan chtěl, tak si ho vezmu, protože tohle se asi neodmítá. Zatím pořád tvrdí, že si mě vezme na smrtelné posteli," řekla Hodková v rozhovoru pro speciální magazín DNES Partneři slavných.

Žárlivý Saudek by prý nevěru partnerky nesnesl a určitě by ji vyhodil. Je na to až moc velký egoista, myslí si Hodková, ale dodává, že ona by ani nedokázala být nevěrná. Pár společně vychovává čtyřletého Matěje a dvouletou Marii Annu.

Pavla Hodková, její syn Matěj Saudek a dcera Anna Marie Saudková

"Každý rok je kritický, ale sedmý je nejhorší," zhodnotil fotograf se smíchem jejich soužití.

"Tak on teprve probíhá, uvidíme. Ještě není konec, až příští rok v srpnu," upřesnila novinářka.

VIDEO: Jan Saudek s přítelkyní prodávají magazín DNES speciál Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Partneři se společně objevili na pražském Smíchově, kde prodávali speciální magazín DNES Partneři slavných, v němž je velký rozhovor s Hodkovou a dalšími osobnostmi. Výtěžek z prodeje půjde na charitu.

"Je to skvělý, protože já jinak abych přišel mezi lidi, tak chodím jenom do nevěstince. Takhle přijdu mezi lidi a ještě něco prodám. Ale je to božský, mohu to doporučit každému, aby se stal kolportérem," prohlásil Saudek.