Saudková: Muž, který vaří, je sexy

"Po celý svůj dosavadní život jsem si to vždy uměla zařídit tak, abych byla s partnerem, který se umí otáčet za plotnou. Některé muže totiž vaření vyloženě baví," libuje si Sára.

Muž se podle ní v kuchyni vydovádí, chce být pochválen, rád se skrze vaření realizuje. Jediná vada kuchtících mužů je prý brajgl, který po nich v kuchyni zůstává. "Ale to je daň, kterou ráda zaplatím za to, že nemusím připravovat rodině jídlo."

I její současný partner a otec dvou jejich dětí, Samuel Saudek, má k vaření velice kladný vztah, a tak Sára vaří jen když opravdu chce, a ne když musí.

Podle receptů Saudková nikdy nevaří. "Nemám ráda jakékoli normy a nejsem schopna nic dělat podle pravidel. Návod k použití nebo recept je pro mě jen shluk jakýchsi písmen. Jediná pravidla, která jsem schopná dodržovat, jsou ta v silničním provozu, a i to dělám s největším sebezapřením. Ani v jídle nemám ráda, když se něco hodně opakuje, a proto vařím spíše intuitivně."

Tak jako v kuchyni, nemá ráda opakování v životě obecně. Všechno by mělo být ojedinělé a neopakovatelné, stejně tak jídlo. Podobně uvažuje i ve vztahu k takzvané zdravé výživě.

"Vím, že to zní jako klišé, ale já si opravdu myslím, že pro člověka je nejzdravější jíst to, co má rád a na co má v danou chvíli chuť. Jsem šťastná, když můžu jíst chleba se sádlem v okruhu lidí, které mám ráda. Je to lepší, než se někde cpát jídlem za tisíce, kterým se na vás snaží udělat dojem někdo, s kým v tu chvíli ani být nechcete."

Sára jakékoli diety nesnáší a nemá ráda lidi, kteří o dietách v jednom kuse mluví. "Nezajímá mě jejich dělená strava a poslední jídlo v šest večer. Přece každý ví, že nejlepší orgie je jídlo v noci. Jeden dobrý přítel naší rodiny, povoláním psycholog, dokonce tvrdí, že pro lidskou psychiku je nejzdravější jídlo mezi jedenáctou a půlnocí. Tedy v době, kdy člověk odpočívá, nikdo na něj neřve a nemusí nikam spěchat. Já se tím řídím a mohu to jen doporučit."