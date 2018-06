Saudek ukázal novou milenku a snědl striptérce podprsenku

10:00 , aktualizováno 10:00

Kdyby se měl Jan Saudek podruhé narodit buďto jako sv. František, nebo jako Casanova, hádejte, koho by upřednostnil? (Sv. František by ovšem byla zajímavá volba.) Nápovědou by mohl být nedávný večírek NEI Reportu.