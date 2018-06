Saudek: před premiérou měl v posteli pannu

"Stala se mi nádherná věc - přišla ke mně dívka, která byla nedotčená panna. Bylo jí hodně, nějak přes dvacet. Ráno jsem se vedle ní probudil a zůstala nedotčená. Bylo vám to tak krásný držet za ruku někoho, kdo je tak čistej... Já z toho žiju. Jenomže ona se zamiluje a to bude pak špatný, protože jí zkazím život," líčil Saudek.

Jeho současná partnerka Pavla Hodková prý o tom ví. "Vždyť se vůbec nic nestalo," říká fotograf. Na premiéru ho doprovodila, i když byla myšlenkami u syna Matěje. "Jsem večer poprvé bez něj, tak mám trochu obavy, je totiž zvyklý usínat při kojení. Snad to chůva zvládne, máme šikovné chůvy, jedna je zdravotní sestra," doufala Hodková.

Nervózní byl i Jan Saudek. Bál se, jak publikum film přijme. "Film jsem neviděl, trochu se bojím. Budete-li tleskat, tak netleskejte prosím na moje tváře. Dědek je vzteklej, vznětlivej a sebestřednej, tak neodcházejte během představení, protože to bych se svíjel," upozornil diváky v sále kina Palace Cinemas Slovanský dům.

Vánoce nemám rád

Měl zbytečné obavy, tleskalo se na dlaně a poměrně dlouho. Mezi spokojenými diváky byla například herečka Chantal Poullain, nebo herec Zdeněk Podhůrský. Nechyběla ani Saudkova rodina, především jeho dcera Marie, která se úspěšně vyléčila ze závislosti na heroinu. Po letech k ní Saudek opět našel cestu a dokonce se k ní nedávno z panelákového bytu přestěhoval. S sebou vzal i partnerku Pavlu se synem Matějem.

"Pavlínka si tři roky platila byt, ve kterém vůbec nebyla. Nejmíň dvě stě tisíc korun bylo vyhozených oknem. V domě mé dcerušky je třináct pokojů a tam se všichni vejdeme. Doufám, že nás přibude, rád bych ještě desáté dítě," nechal se slyšet fotograf.

V domě společně oslaví i Vánoce, které Saudek nemá příliš v lásce. "Nemám je rád, mám je každý den," říká. Navíc mu hrozí, že u dcery, která prý výborně vaří, přibere. A to si na nějaké to kilo navíc stěžoval už při premiéře. "Kůže se mi nebezpečně vzdaluje od ledvin a všechny kalhoty se mi srazily v pračce. Už je to špatné. Jedinou radostí gerontů je jídlo a já se pořád z nudy nesmyslně přežírám, moc mi to chutná," dodal.