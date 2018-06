Saudek napočítal 12 dětí, další dvě plánuje s dvěma přítelkyněmi

"Mezi námi, je bezohledné mít děti v tomto věku, protože mě neuvidí v dospívání a ve chvílích, kdy mě budou potřebovat. Považuji se však za milujícího otce, a jak jsem zjistil, člověk se formuje do dvou let věku, a tak se snažím, aby děti neviděly do dvou let žádnou hádku, aby mě neviděly ožralého, aby zkrátka měly krásnou vzpomínku. Dělám, co můžu," řekl iDNES.cz Jan Saudek v Café Platýz, kde odstartovala jeho další výstava.

Plodný umělec aktuálně napočítal dvanáct potomků, přičemž vnuků eviduje na rodinné listině daleko více. Zajímavostí je, že se mu narodil i pravnuk, který je dokonce starší, než jeho poslední dítě.

"Tohle jsem líčil jedné paní v tramvaji, když se mě zeptala, co je nového. Tak jsem jí tohle řekl a ona, že je to normální. Já myslím, že není," říká smířeně fotograf s nezaměnitelným rukopisem, který i v 77 letech uvažuje o dalších dětech.

Jan Saudek přijímal gratulace celý večer

"Přítelkyně by chtěla další, ještě jedna taky, ale tam si to hodně rozmýšlím. Ne že by se mi nelíbila, ale člověk má dělat věci jaksi s rozmyslem. Ale na uvažování zase nemám čas. Vím, že ho nemáme nikdo, ale já ho opravdu nemám. Co odešel pan Lustig, tak si opravdu připadám nejstarší ze všech."

Nejnovější výstavu Jana Saudka, který jich napočítal již celkem pět set, odstartoval slavnostním proslovem herec Miroslav Donutil. Při detailním prohlížení vystavených děl v kavárně na pražské Národní třídě byl evidentní úbytek oblých žen, které fotograf uctivá. "Nejsou tady, máte pravdu," kývl při pohledu na díla, které vybírala jeho partnerka Pavla Hodková.

Výstavu Jana Saudka a jeho dcery Marie v Café Platýz zahájil Miroslav Donutil

"Ale víte, moje nejoblíbenější fotografie na trhu je, podle zájmu veřejnosti, starý pes a pak chlap na hřbitově. Nerad bych proslul jako fotograf tlustých dam. Ale pořád lepší tahle vzpomínka než žádná," uzavírá Jan Saudek.

Umělcovu nejnovější výstavu si přišli prohlédnout i Kristián Kodet, módní návrhářka Beata Rajská či spisovatelka a moderátorka Halina Pawlowská.