Saudek: Na hokejistu fotí Jágr dobře

"Jeho fotografie je velmi vydařená na tak dobrého hokejistu," nechal se slyšet zkušený profesionál. Vedle Jágra, Saudka i Bangy zhotovili fotografie s tématem "naděje" například Daniel Bárta, Aňa Geislerová, Petr Čech, Richard Krajčo, Vendula Svobodová, Martina Navrátilová, Roman Šebrle nebo Daniel Landa. Všechny výtvory Jan Saudek pochválil. „Sám jsem překvapený, jak jsou to dobré obrázky. Rozhodně nejsou nudné, každý do fotky opravdu něco dal a většina z nich by uspěla na leckteré výstavě. Přeji projektu velké štěstí,“ dodal Saudek.

„Naděje, to je hlavně láska, ale pokusil jsem se najít pro fotku jiné téma. A jednou z nadějí je pro mě teď i hudba,“ řekl frontman skupiny Gipsy.cz Radek Banga ke své fotografii. „Fotografování není přímo můj koníček. Foťák mám ale u sebe pořád a fotím momentky a co mě okamžitě zaujme na ulici. Jsem vlastně trochu papparazzi.“

Originální fotografie budou předmětem veřejné dobročinné dražby, která začíná 1. září na internetové adrese www.aukro.cz/nadeje24 a potrvá do 25. září. Její výtěžek bude poukázán na podporu dětí s poruchou krvetvorby prostřednictvím Nadačního fondu Kapka naděje, který nad akcí převzal záštitu.

V průběhu projektu vzniká také dokumentární film a kniha s názvem „Jak se fotí naděje“, na podzim je plánovaná putovní výstava fotografií po krajských městech České republiky. Pokud bude projekt úspěšný, uskuteční se podle organizátorů na stejném principu s jinými osobnostmi a s jinou záštitou i příští rok.