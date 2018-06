Saudek bude volit Miss boubelku

FOTOGRAFIE ZDE

Do soutěže se mohly přihlásit pouze dívky a paní ve věku mezi 18. až 45. rokem o hmotnosti v rozpětí 79 až 200 kilogramů.

"Dvousetkilogramová kandidátka se opravdu přihlásila, ale bohužel jsme ji do finále nevybrali. I když málem! Byla milá, veselá, ale báli jsme se, že by stroje nevydržely a mohlo by se jí něco stát," uvedl Lichtenberg.

Vítězku mezi nejkypřejšími bude vybírat také Saudkova bývalá partnerka a matka dvou jeho vnuků Sára. "Pokusím se ukázat, že tvary těchto dám jsou více než ženy usoužené dietami," řekla ČTK Saudková, která je zároveň oficiální fotografkou soutěže a všechny finalistky od ní dostanou svůj portrét s osobním věnováním.

"Je mi líto, že během soutěže nemohu žádnou z dam získat pro sebe. Po soutěži se o to ale možná pokusím," podotkl Jan Saudek.

Podle něj i podle jeho expřítelkyně se muži přetvařují, když tvrdí, že se jim líbí ženy hubené. "Ze svých zkušeností vím, že za zavřenými dveřmi muži vyžadují kyprost, i když navenek předstírají, že se jim líbí 'vychrtlice'," uvedl.

Scénář slavnostního galavečera, který proběhne 13. září v divadle Broadway, napsal moderátor přenosů Miss ČR Vítek Pokorný. Pro deset finalistek, které porota vybrala mezi téměř čtyřmi sty přihlášenými, zvolil netradiční disciplíny. "I váha při nich může být výhodou," řekl Pokorný.

Soutěžící čeká čtyřdenní soustředění v libereckém Centru Babylon a všechno se bude natáčet, aby si i diváci při samotném galavečeru přišli na své. Ve filmovém sestřihu je uvidí na tobogánu, při ródeu na elektrickém býku a samozřejmě také v plavkách.

V září pak budou pod dohledem moderátora večera Jiřího Krampola vyprávět vtipy o boubelkách a dostanou za úkol "uplatit" porotu vlastnoručně vyrobenou dobrotou.