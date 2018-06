Saudek bude mít vlastní talk show, vyzpovídá i pornoherce

Premiérový pořad, na kterém se bude autorsky podílet i Saudkova partnerka Pavla Hodková, se začne natáčet už za týden, od 3. listopadu. "S tím nápadem přišli přímo z televize Barrandov. Oslovili ho, jestli by něco takového chtěl dělat, což nejdřív přijal s velkým nadšením, když se to pak protahovalo, tak začal couvat, ale nakonec se do toho pustí," řekla iDNES.cz Hodková.

Do každého pokračování si fotograf pozve zpravidla tři osobnosti. "Výběr hostů ponecháváme na Janu Saudkovi," potvrdil šéf marketingu TV Barrandov Janis Sidovský.

"Předem jsme si napsali seznam lidí, které by tam Jan chtěl, a dramaturg pořadu Marcel Šucha se na to jenom podíval a neměl s tím žádný problém," upřesnila Hodková.



V talk show Jana Saudka se brzy objeví i pornoherec Robert Rosenberg

Předběžně Saudek hodlá pozvat například herečky Evu Holubovou a Vilmu Cibulkovou, jejich kolegu Oldřicha Kaisera nebo architekty Jana Kaplického a Bořka Šípka. Na seznamu hostů však nechybějí ani pornoherci Paula Wild a Robert Rosenberg.

TV Barrandov chce ještě do konce roku natočit pět dílů Saudkova pořadu, který pak v týdenních cyklech nasadí do vysílání hned po svém startu 11. ledna 2009. "Očekávají od toho hodně, tak doufám, že to očekávání bude splněno," uzavírá Pavla Hodková, Saudkova partnerka.