Saudek a Čtvrtníček pokřtili Křížový výslech

Do pražského Perfect restaurantu tentokrát dostali od jeho moderátora Luboše Xavera Veselého pozvání, kterého se nemuseli obávat. Křtila se tu totiž knižní podoba rozhlasového pořadu, který vznikl před čtyřmi lety.

„Mluvil jsem s hvězdami české hudby, se slavnými herci, úspěšnými sportovci a významnými politiky. S prezidenty, s ministerskými předsedy, s ministry posledních čtyř vlád, s předsedy parlamentních politických stran, s finalisty SuperStar, s vyvolenými i s olympijskými vítězi,“ poznamenal Luboš Xaver Veselý. Koho nejvíc dostal a kdo dostal naopak jeho?

Bartošová odcházela s pláčem

„Když jsem mluvil poprvé s Vladimírem Železným, měl jsem ze začátku pocit, že jsem ho takzvaně dostal. Byl jsem na něj připravený na téma víno. Když pochopil, že jsem jakoby zaútočil, už jsem chytal rány jenom já. Doslova se mi, jak se říká, otočil podpatkem v rypáku. Možná také trochu Václav Klaus poté, co jsem mu neprozřetelně řekl, že má krásnou propisku a že tak hezkou měl jenom Vladimír Špidla,“ přiznal Veselý.

„Kdybych měl ale říct, koho jsem dostal já, budou to samozřejmě všichni z VyVolených a SuperStar, protože jsou mediálně neostřílení a člověk je rychle a snadno dostane na lopatky. Ale musím říct, že mi někdy bylo až docela nepříjemné, že ze studia odcházela třeba Iveta Bartošová plačící, Ilona Csáková naštvaná k smrti, i když si myslím, že trošku bezdůvodně. Nedávno jsem měl takový pocit, že jsme si tak úplně nesedli s Pavlem Landovským a že jsme se celou tu dobu přetahovali, kdo koho dostane na kolena. Dopadlo to podle mě nerozhodně.“

Usiluje o Nohavicu a Kaisera

Dno českého showbyznysu není bezedné, ale vyslýchat má moderátor stále koho. Hosté se mohou také opakovat. Europoslankyně Jana Bobošíková byla v jeho pořadu již osmkrát a drží absolutní rekord, po ní následuje Karel Gott a Lucie Bílá. Pořadu to prospívá. „Protože nechci mluvit samozřejmě o tom, o čem jsme se už bavili, dostáváme se stále na zajímavější témata. Zatím mám tedy pocit, že je tenhle pořad čím dál lepší a že bych ho měl dělat dál,“ dodal Veselý.

Knihu Křížový výslech na Frekvenci 1 pokřtili Jan Saudek a Petr Čtvrtníček, kteří byli vyslýcháni šestkrát. A proč právě oni? „Jsem jejich nekritický fanoušek. Kdybych si mohl vybrat a ukázat ještě na jednoho člověka do trojice, tak by tady byl ještě Jaromír Nohavica. Nikdy v „Křížáku“ nebyl a je to trošku můj nesplněný sen. A ještě Oldřicha Kaisera bych proti sobě ve studiu rád viděl. Doufám, že někdy přijdou.“

Partyšová se vdá v Cannes

Gábina Partyšová udělala s Lubošem Xaverem Veselým do večírku Prásku něco jako křížový výslech. Ptala se stejně neústupně jako on na velmi osobní a intimní věci. Bohužel příliš neuspěla. „Myslím, že do vlastního pořadu by Xaver nikdy nešel. Pěkně mi z odpovědí uhýbal,“ smála se Partyšová.

Na sebe práskla, že zvěsti o svatbě s podnikatelem Josefem Koktou jsou pravdivé. Vzít se chystají už koncem července ve francouzském Cannes. „Máme to místo rádi, už třetí rok si tady o dovolené pronajímáme vilku. Svatební obřad spojíme rovnou se svatební cestou,“ prozradila Partyšová. Svatební šaty, které budou typicky bílé a netypicky sexy a letní, už jí šije módní návrhářka Alice Abraham. Její nastávající si oblékne pravděpodobně bílou košili a bílé kalhoty. Do Cannes pozvou jen nejbližší okruh rodiny a přátel. Slavit se ovšem bude i v Česku. Novomanželé pozvou přátele a známé hned po návratu na pořádný mejdan.

Zvěřina koupil chatu

Petr Zvěřina na křtu prozradil, že si s přítelkyní Kateřinou právě pořídil pozemek s malou chatou v pražské Chuchli. Má údajně velkou historii. „Za války se tady prý ukrýval Jiří Voskovec a vysílal odtud nějaké konspirační zprávy na západ. Říkal mi to původní majitel, jeho babička si tuhle chatu pořídila někdy ve třicátých letech. Taky tomu nevěřil, ale už to má potvrzené i od starousedlíků. Navíc při práci na zahradě nacházel všude zakopané monočlánky, které sloužily právě k nějaké té vysílačce,“ líčil Zvěřina. Chystá se teď chatu zrekonstruovat, ale už kvůli její historii rozhodně ne bourat.