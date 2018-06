Šaty z hovězího masa zpěvačky Lady Gaga půjdou do archivu

"Šaty projdou procesem, který maso, z něhož jsou vyrobeny, vysuší," uvedl návrhář, který tak plánuje uchovat svůj jedinečný design.

Jisté je, že šaty už nebudou vhodné k nošení. Proces, kterým hovězí outfit projde, to teoreticky dovolí, ale autor má jiný záměr. "Maso bude sice vysušené a nebude zahnívat, ale už si to nikdo nebude moci znovu obléknout," vysvětlil Fernandez, který dodal, že žádný další podobný módní počin neplánuje.

"Už žádné šaty z masa nebudou. Tyhle byly vyrobeny pro zvláštní příležitost. Jsou tím, čím jsou," řekl.

Pro úplnost: maso, které si na sebe Lady Gaga vzala, Fernandez objednal u rodinného řezníka. Příprava kousků, ze kterého zpěvačka měla šaty, boty i kabelku, zabrala dva dny (více o předávání cen MTV s vůní hovězího čtěte zde).

Deník New York Daily News udělal anketu mezi odborníky, aby odhadli, kolik masa bylo na módní kreaci spotřebováno. Řezníci z Manhattanu se domnívají, že zpěvačka na sobě musela mít přinejmenším deset kilo hovězího, aby z něj bylo možné sešít podobné šaty.

Módní kritici se podle dřívějších informací neshodli na tom, jestli podobný oděv byl urážlivý nebo jen hrozný, většinou jej však přijali s jistým nadhledem.

Radikálnější byli ochránci zvířat. "Po nějaké době pod reflektory to bude páchnout jako hnijící maso, kterým to také je, a pravděpodobně se to bude hemžit červy," sdělili zástupci ochranářské organizace PETA.