Šaty Sharon Stonové skončily v sekáči

"Skutečně mi to vyrazilo dech. Připadám si jako naivka, která s dobrým úmyslem nahrála jen podlým překupníkům a podvodníkům," řekla rozhořčeně hvězda filmu Základní instinkt.



Podle herečky přitom nemůže být pochyb, že šaty někdo vydražil a pak je prodal do "sekáče". Jejich vyvolávací cena totiž měla být mnohonásobně vyšší, než ta, za kterou jsou nyní k mání v second handu. "Zaručeně se sem dostaly nekalým způsobem. Vrcholem všeho je ale neuvěřitelná drzost - vedení obchodu si dokonce dělá reklamu sdělením, že kdysi šaty patřily mně. Nikdy jsem se s ničím podobným nesetkala. Je mi z toho hrozně. Určitě to nenechám jen tak. Bude to mít ještě velkou dohru," zuří Sharon.



Nedopatření tak odnese především její mediální zástupce, který je za podobné věci

zodpovědný. "Zřejmě si vůbec nepohlídal, kde mé šaty skončily. Je to smutné o to víc, že peníze z dražby měly pomoci potřebným a chudým lidem," dodala Stoneová, která je rozhodnuta podniknout rázné kroky. A to jak proti svému mluvčímu, tak proti second handu, jehož zaměstnanci jí původ šatů nedokázali přesvědčivě vysvětlit.







