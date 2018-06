Šaty na Oscara vybrala Kidmanové dcera

Nicol Kidmanová pózuje fotografům na červeném koberci před vyhlašováním filmových Oscarů. Nicol Kidmanová pózuje fotografům na červeném koberci před vyhlašováním filmových Oscarů.

"Nikdo v mém okolí nemá lepší vkus, než právě moje sluníčko. A tak nevím, proč bych měla vyhazovat nehorázné peníze za stylistu, když mám toho nejlepšího doma," usmívá se Kidmanová, která si letošního Oscara za účinkování ve snímku Moulin Rouge přes všechna očekávání nakonec neodnesla. Nicole dceři Isabelle naprosto věří, a právě proto ji nechala rozhodnout i o tom, co si oblékne na celosvětově nejsledovanější událost filmového světa."Nemám sílu a čas na to, abych hodiny plýtvala svojí energií při přemýšlení nad tím, co si obléknu. Nechala jsem tohle rozhodnutí naprosto v rukou Isabelly. Jedině ona dobře ví, co mi bude slušet a v čem budu naopak vypadat jako zmoklá slepice," říká Nicole.Podle vlastních slov ze srdce nenávidí rozhodování. "Jen jsem dceři řekla, že chci něco, v čem se budu cítit skvěle jak při hodinovém sezení, tak při šampaňském a při jídle. Vybrala mi to nejlepší, co jsem si mohla přát," míní herečka.Nicole se doporučeními své dcery v oblékání řídí již dlouho. Jedinou výjimku udělala pouze v případě předávání cen BAFTA, kde se objevila v modelu od Yvese Saint-Laurenta. "Nebylo to kvůli tomu, že bych Isabelle přestala ve výběru mých šatů důvěřovat. Bylo to pouze z přátelství vůči Yvesovi, který mne požádal, zda bych nechtěla v jeho šatech vystoupit. Byly sice krásné, ale pro Los Angeles až příliš teplé," dodala bývalá manželka Toma Cruise.