Šaty musí odpovídat věku, hodnotí Ples v Opeře návrhářka Copps

"Andrea má svůj osobitý styl a přestože je občas kritizována v módních policiích, mně se její styl líbí. Umí ho prezentovat, to znamená, že umí modely nosit a je si jistá jejich výběrem. Okolí z něj navíc může vyčíst, že jí to nejen sluší, ale že se také cítí dobře a pohodlně. Důležitou roli hraje i sebevědomí ženy se v tom kterém stylu prezentovat. Pokud jde o večerní róbu na tak slavnostní událost, jakou je Ples v Opeře, Andrea nesáhla vedle ani tentokrát," míní Copps. - čtěte Ples v Opeře 2010: róbou okouzlily Verešová i Vignerová

V tom se návrhářka nezmýlila, Verešová totiž vsadila na červenozlaté šaty od Beaty Rajské. "Jsou jednoduše úžasné," říká Verešová. A tak o víkendu výjimečně neoblékne lyžařskou kombinézu a nevyrazí i s rodinou na hory do Špindlerova Mlýna. "Ples je pro mne mimořádná událost," dodává modelka, která si během večera musela odskočit kvůli kojení syna.

Marie Copps radí všem ostatním dámám, které se na podobně významné akce opět chystají, aby si daly na výběru slavnostního oblečení záležet a myslely při tom především na svůj věk a postavu. "Velice snadno se dá lidově řečeno ulítnout. Když si žena vybere model, který není v souladu s její osobností a postavou, je to první zásadní chyba. Každá žena by měla vědět, kde ji trápí nějaké disproporce, kde potřebuje něco skrýt. Tomu je pak třeba přizpůsobit střih, barvu i materiál šatů. Důležitou roli hraje věk, což mnohé ženy podceňují. Přestřelí pak v délce šatů, hloubce výstřihu nebo v samotném střihu, jenž odhaluje například povadlé paže. Zrovna ty se například dají jednoduše zahalit plédem. A ještě jeden jednoduchý tip - pozornost například skvěle odvrátí lesklé věci, nápadné šperky či bižuterie," říká návrhářka.

Ples v Opeře podle ní nudnou událostí, co se módy týče, nebyl. Už proto, že podle jejího názoru a zkušeností jsou české ženy daleko odvážnější a sexy než třeba kanadské ženy. "V Kanadě vídám na každém rohu dámy v džínách, mikinách či triku, jež často trpí nadváhou. To, čemu my říkáme sportovní móda, jsou pro ně vytahané triko a tepláky bez stylu. Také se tam ženy příliš nezabývají pěstící kosmetikou či nějakým velkým líčením. Až mě to zaráží, pohodlí je pro ně ale na prvním místě. Když přiletím domů, poznám již při pohledu na dívky a ženy, že jsem v Evropě."

Tradiční barvou večerního oblečení podle ní navždy zůstanou černá a kovová.

Vedle Andrey Verešové se Plesu v Opeře zúčastnili také módní návrhář Osmany Laffita či režiséři Juraj Jakubisko a Zdeněk Troška. Hlavní hvězdou pak byla představitelka Angeliky Michele Mercierová.

Tradice plesu byla od počátku spjata s charitativní činností. Loni přispěl výtěžkem z tomboly nadaci Terezy Maxové, přičemž se podařilo získat pro charitativní účely více než čtvrt milionu korun. Letošní výtěžek podpoří Český červený kříž.