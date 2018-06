Šaty Marilyn budou na prodej

Marilyn Monroe Šaty Marilyn Monroeové, ve kterých se zůčastnila oslav narozenin amerického prezidenta J.F.Kennedyho v roce 1962

Připomeňme, že loni koncem roku se na aukci nejznámějšího aukčního domu Sotheby´s vydražily za 27 000 dolarů šaty, v nichž Marilyn Monroe hrála v komedii The Seven Year Itch.Marilyn Monroe zemřela 5. srpna 1962. Kolem postele tehdy šestatřicetileté herečky byly pohozeny prázdné krabičky od prášků na spaní, čtrnáct dalších lahviček od léků leželo na nočním stolku.Všichni se domnívali, že herečka spáchala sebevraždu, ale ta byla vzhledem k jejím blízkým vztahům k tehdejšímu prezidentovi USA J. F. Kennedymu a jeho bratrovi záhy zpochybněna. Marilyn byla pohřbena 8. srpna 1962 na hřbitově Westwood ve státě Kalifornie.Vedle věcí Marilyn Monroe budou na aukci nazvané V kině vystaveny i další předměty, vztahující se k filmu. Předpokládá se, že křeslo pilota z filmu Hvězdné války - Epizoda I: Skrytá hrozba nebude vydraženo za méně než za 2000 liber.Nejdražším předmětem na aukci bude asi kopie soupravy šperků, které měla na sobě herečka Cate Blanchettová v roli královny Alžběty ve stejnojmenném filmu, za niž byla nominována na Oscara. Aukční dům by chtěl za tyto "šperky" získat asi 20.000 liber.