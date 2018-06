Průhledné šaty, v nichž Kate okouzlila prince, vydělaly miliony

Průhledný model je spojen s historkou, kterou rozvíjejí Američané v chystaném filmu o královském páru. Právě v těchto šatech měla prý Kate Middletonová získat Williamovu lásku, která byla do té doby jen platonická. Když v nich vyšla na molo při charitativní přehlídce na Saintandrewské univerzitě, Williamovo srdce zaplálo.

Herečka Camilla Luddingtonová (vlevo) jako Kate Middletonová.

Ať už v tom hrály či nehrály šaty důležitou roli, jisté je, že brzy po přehlídce se z prince a Kate stal pár. A začala dlouhá romance, která je dovede až k oltáři Westminsterského opatství 29. dubna.

O model byl nečekaně velký zájem z celého světa. Původně se předpokládalo, že by se mohl prodat za několik set tisíc. Nakonec ale šaty koupil nejmenovaný kupující za v přepočtu 1,8 milionu korun. K tomu přidal 365 tisíc korun jako příplatek kupujícího. "Domnívá se, že se jedná o ikonu. Ty šaty jsou kultovní kousek. Je velmi spokojený s nákupem, bude to skvělý doplněk do jeho sbírky," řekl nejmenovaný muž, který zastupoval kupujícího na aukci.

Kate využila svých zbraní

Nikdo by šaty nepovažoval za zvlášť módní kousek. Navrhla je Charlotte Toddová, která nepracuje v oblasti módy, ale v akváriu. Měla to být sukně, ale Middletonová ji nosila jako šaty, s černým spodním prádlem.

Šaty Kate Middletonové a jejich návrhářka Charlotte Toddová

Jedna ze zájemkyň o šaty a zároveň psychiatrička Carole Liebermanová uvedla, že průhledné oblečení ukazuje, že Middletonová používala agresivní taktiku, aby získala nejzajímavějšího muže na univerzitě.

Liebermanová před aukcí řekla, že hodlá o šaty bojovat poté, co koupí další kousky, včetně noční košile Wallis Simpsonové, rozvedené Američanky, která odlákala krále Eduarda VIII. z trůnu. Šaty Middletonové prý chtěla koupit, protože Kate je typicky "hodná holka, co použila zbraně špatné holky, aby si chytila svého prince."