Šatník Michelle Obamové v Evropě: jedním slovem krása

Obamová to vyhrála na plné čáře i v puritánské Anglii, kde manželský pár zahájil svoji cestu po Evropě. Obamová při výstupu z letadla zářila v sytě žlutých šatech od svého oblíbeného návrháře Jasona Wu, přes které přehodila černý kabát z dílny Michaela Korse. Na setkání s manželkou britského premiéra Sarah Brownovou zase zvolila úzkou světle zelenou sukni a béžový svetřík se třpytivými aplikacemi z kolekce J.Crew.

Při návštěvě Buckinhamského paláce a královny Alžběty pro změnu oslnila v bílo-černé kombinaci od Isabel Toledo doplněné černým sáčkem od Jasona Wu. Obamová nezapadla ani vedle první dámy Francie Carly Bruni-Sarkozyové, která je jakožto bývalá modelka v módě kovaná. Obamová si pro tuto příležitost vybrala vínové šaty s černým květinovým potiskem od Thakoona, které se ukrývaly pod kabátem ve stejném barevném provedení.

Pětačtyřicetiletá první dáma Ameriky se českému národu ukázala při výstupu z letadla v jednoduchých černých šatech a krátkém saku s pro ni již typickými tříčtvrtečními rukávy. Naše první dáma Livie Klausová pro toto vzácné setkání zvolila krémový kostým s krajkovou aplikací na límci, a na krk si pověsila svůj oblíbený perlový náhrdelník. Co se týče módy, drží se Klausová se svými kostýmky hodně zpátky a možná by jí konzultace na téma oblečení u paní Obamové prospěla. Je ale pravda, že obě první dámy dělí věkový rozdíl více než dvaceti let, proto se dá umírněnost Klausové pochopit.

Michelle Obamová se stala uznávanou módní ikonou, kterou vychvalují všichni módní kritici a bulvární novináři se zase třesou, kdy se první dáma dopustí nějakého módního faux pas. Magazín Vogue si ji dokonce jako jeden z nejuznávanějších módních časopisů na světě vybral pro nafocení titulní strany.

Obamová je tak po Hilary Clintonové teprve druhou první dámou Ameriky, která se na titulce Vogue kdy objevila. Manželka amerického prezidenta pro toto focení oblékla fialové šaty z módní kolekce Jasona Wu, který se téměř dá považovat za jejího dvorního návrháře. Obamová má ve svém šatníku hned několik kousků z jeho dílny a Wu dokonce navrhoval šaty, které si první dáma oblékla na inauguraci. - čtěte Obamová trumfla topmodelky, je na titulní straně časopisu Vogue

Šatník manželek amerických prezidentů nebyl středem zájmu veřejnosti od dob Jackie Kennedyové, která byla ve své době díky svému ojedinělému citu pro módu vzorem pro mnoho žen.

U samotné Obamové je více než evidentní inspirace stylem manželky tragicky zesnulého prezidenta Kennedyho. Možná právě proto se Obamová pomalu, ale jistě stává miláčkem veřejnosti stejně jako kdysi Jackie Kennedyová.