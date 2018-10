SOCKY: Ruská Máša zazpívá a pusu dá. *** sem, *** tam. Hraje Rádio Zeman

12:00 , aktualizováno 12:00

Materiál pro nový díl satirického pořadu Socky dodal jako už tolikrát Miloš Zeman, kterého po čase pustili do živého rozhlasového vysílání. A tak jsme si představili, co by asi hrálo jeho vlastní rádio, a rovnou jsme jako moderátora vyzkoušeli Pepu „The Rock“, českého Dwayna Johnsona.