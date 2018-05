SOCKY: Každá správná strana má svého Roznera. A hvězdy se rodí v Orlové

15:03 , aktualizováno 15:03

Socky se tentokrát natolik odvázaly, že musely ještě jednou do střižny. Podíváme se do Windsoru, Bílého domu a spolu s Milošem Zemanem i do krásné Orlové, kde autor satirického pořadu Dominik Vršanský zavzpomíná na své první krůčky v showbyznysu.