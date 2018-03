SOCKY: Agáta předvedla faldíky na mole. Některé celebrity jsou gumy

13:41 , aktualizováno 13:41

Dominik Vršanský se ve svém satirickém pořadu opět předvedl v roli striptéra. Vyprovokovala ho k tomu Ewa Farna a její outfit. To Agáta Prachařová to s odkládáním oděvů naopak přepískla. Přesto to ale nebylo nic proti páru Řepka & Kristelová. Z těch už se totiž sranda snad ani dělat nedá.