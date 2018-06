Sašu s Terezou pojí milostné trojky

FOTOGRAFIE ZDE

"Váš pořad také moc neznám, poprvé jsem tě viděl v neděli, zrovna když jsi šla ven," přiznal čtyřiadvacetiletý Saša.

O rok starší Tereza mu vysvětlila, že vzhledem k tomu, jak Nova sestříhala milostný trojúhelník mezi ní, Lenou a Filipem, se vůbec nediví tomu, proč ji diváci vyřadili.

"Když jsem zpětně v televizi viděla, jak šikovně odvysílali rádoby pomluvy a intriky, tak to začínám chápat," uvedla se smutným hlasem Tereza a vůbec přitom netušila, že i Saša byl populárním aktérem milostného trojúhelníku společně s Monikou a Rosťou.

Z celé reality show ji prý nejvíc překvapila reakce Filipa, který se s ní loučil se slzami v očích. Podobnou situaci zažil s plačící Monikou i Saša. "Brečel jsem až v neděli večer, když jsem se na Duel znovu díval, do té doby jsem to vůbec neřešil, ani jsem si neuvědomoval, že jsem byl v nějaké reality show," řekl. "A že nás diváci s Monikou a Rosťou viděli jako trojúhelník, to jsme ve vile vůbec netušili! Byl jsem fakt dost zaskočený."

"Mně to došlo teprve včera," reagovala Tereza. "Bylo to ve chvíli, kdy za mnou na Barrandov, kde jsem natáčela nějaké rozhovory, přijeli rodiče a já jsem je zvenku provedla celou vilou, ukázala jsem jim, kde mám postel a za zrcadlem jsem viděla Filipa, jak o mně mluví a brečí a v tu chvíli mi taky tekly slzy..."

Shodou okolností měla Tereza v den návštěvy iDNES na sobě mikinu s nápisem Nikita. "Nikita - Nikitin, to je psycho," byl v šoku Saša. "Nikita je přímo moje firma, vozíme s kamarádkou, taky snowboarďačkou, oblečení té značky ze zahraničí, naše podnikání se teprve rozjíždí," vysvětlila Tereza a hned vyzvala Sašu. "Dej mi svoje číslo a já ti něco pošlu." Nadšený Saša se nenechal dvakrát pobízet: "To každopádně."

ON-LINE SE SAŠOU ZDE

ON-LINE S TEREZOU ZDE