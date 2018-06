Už nechci kvůli roli hubnout, říká Saša z Comebacku

Na nových fotkách je šestadvacetiletá Marie Doležalová k nepoznání. Vizážisté si vypomohli výrazným líčením, aby herečku vymanili z představy křehké dívenky. Poprvé má totiž vážnou roli.

V primáckém seriálu Cesty domů hraje koncipientku u soudu Alenu. "Jsem zvyklá hrát většinou naivky a holky roztomilé a trochu hloupé. Líbí se mi, že Alena je ambiciózní, někdy možná trochu ostrá a malinko mrška," libuje si ve své postavě Doležalová.

Dospělá role je pro ni trochu nezvyk, ale Doležalová je schopná se rolím přizpůsobit. Jen s hubnutím už nehodlá experimentovat.

"Kvůli jedné filmové roli jsem musela zhubnout, do pohádky jsem se učila provaz, hvězdy a stojky, jindy zase thajský box. Taky jsem si musela nechat trochu zastřihnout a obarvit vlasy. Nemám problém se kvůli roli něco naučit nebo se v něčem zlepšit, ale už bych nechtěla hubnout, protože mi to dost rozhodilo metabolismus. A taky bych se nenechala ostříhat nebo si změnit barvu vlasů. Ani bych nemohla, asi by to byl problém v Divadle Na Fidlovačce, kde hraju v několika představeních," říká herečka.

Pro propagační materiály k seriálu musela pózovat v pro ni nezvyklém oblečení, líčení a účesech. "Už jsem věděla, do čeho jdu, ale když jsem se podobně fotila úplně poprvé, byla jsem překvapená, jak je to vyčerpávající, že nestačí jen stát a tvářit se. Na focení mě baví, že snese stylizaci a výraznější líčení. Líbí se mi to, ale kdybych takhle nalíčená měla chodit po ulici, asi bych se necítila přirozeně, přišlo by mi to trochu přehnané," vysvětlila.