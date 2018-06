Saša z VyVolených hledá režiséra

"To je pravda, že není večírek, na kterém bych chyběl. Pořádně si je užívám. Setkávám se na nich se zajímavými lidmi a pořád čekám, kdy se objeví nějaký režisér, který mi nabídne roli ve filmu," říká Saša.

"Být filmovým hercem, objevovat se na plátně kin, to byl vždycky můj sen. Teď bych si ho rád uskutečnil. Myslím, že mám herecký talent, a věřím, že se najde filmař, který si mě všimne," dodává.

Saša také uvažuje o tom, že by se v příštím roce přihlásil na studium nějaké herecké nebo filmové školy. "Takže teď jsem v situaci, kdy stále čekám na nějakou nabídku. Z vily jsem sice vypadl, a i když těch jedenáct milionů už nepoberu, tak věřím, že si peníze časem vydělám. Ve vile jsem si ten život také užíval, bral jsem to jako dovolenou, ale teď na svobodě si říkám, že je to přece jen lepší než vila," svěřuje se urostlý mladík s načesaným žlutým kohoutem na hlavě. Objevuje se velmi elegantně oblečen a tak, jak ho lidé z obrazovky neznají - má brýle s luxusními obroučkami.

"Brýle jsem ve vile nenosil. Změnil jsem teď ale image, mám je především jako módní doplněk, i když je v nich dioptrie na dálku, takže je i tak trochu potřebuji. Ale jsem v nich jiný a možná i zajímavější," říká Saša.

Kromě brýlí má radost i z toho, že potěšil úspěchem i své rodiče. "Ti dobře vědí, jaký jsem. Že jsem především dobrodruh. Proto mě v mých nápadech a v mém jednání velmi podporují. Nikdy mi nic nezakazují, vždycky jsou tolerantní a hlavně - mají mě rádi."