Saša Rašilov: Už nejsem buřič

"Fascinuje mě, že tuto hru napsal Schiller ve svých pětadvaceti letech. Tehdejším společenským poměrům tak drze vzdoroval proto, že byl tak mladý. Ten zamilovaný Ferdinand, kterého hraji, zahleděný do své sentimentální lásky, si myslí, že předělá celý svět ke svému obrazu," řekl.

Není to poprvé, co Saša Rašilov hraje mladého vzdorujícího chlapce, ale ve svém soukromí se otec dvou dcer, Pepiny a Toničky, prý již usadil.

"Jdu do středního věku. Je mi dvaatřicet let, a tak už nejsem buřičem. Dostávám se do pozice člověka, který se se všemi věcmi kolem sebe více smiřuje, než aby proti nim bojoval," pousmál se Saša Rašilov, který je stále obsazovaným hercem ve filmu, v televizi i v Národním divadle.

"Sehrál jsem desítky velkých rolí, ale nemohu říci, kterou jsem měl nejraději. Je to jako bych měl vybírat ze svých dětí. To přece nejde. Po dědečkovi Sašovi Rašilovovi mám líčidla, a když mě někdy chytnou umělecké pochybnosti, tak se s nimi nalíčím. Pak obvykle trochu oteču, takže si hned připomenu dědečka, a hned je mi veseleji," přiznal se Saša Rašilov.