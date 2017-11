Všechny tři dcery mi dělají radost, říká Saša Rašilov

„Ano, je to tak. Letos 20. července se nám narodila dcera Marie a já byl i u porodu,” pochlubil se herec, který prý dostal třetího potomka k pětačtyřicátým narozeninám. Ty oslavil šest dnů po narození holčičky.

„Bohužel nemám příliš času být s dcerou více doma, protože mám hodně práce. Celé prázdniny jsem měl pracovní maraton a teď tomu není jinak. Musím ale podotknout, že mi dělají radost všechny tři mé dcery,” svěřil se Rašilov, který natáčí seriál Ohnivé kuře a souběžně i celovečerní film.

Své soukromí si herec bedlivě střeží, proto se dlouho ani nevědělo, že jeho partnerka porodila. „Hodně jsem změnil priority života. Aktuálně jsme se odstěhovali z města, protože chci být víc v přírodě, koukat na nebe a mít kolem sebe zeleň. To se mi ve městě nedostávalo,” přiznal.

Další změnou je jeho image, představitel několika osudových mužů si nechává narůst vousy. S péčí o sebe to ale moc nepřehání. „Moje práce mi však velí, že se sebou občas musím něco dělat,” prohlásil herec, který nedávno s fotografkou Lucií Robinson nafotil novou kolekci vlasových odstínů. „Je to vtipné, protože ani nevím, kdy jsem já sám naposledy byl u kadeřníka. Neustále mě někdo stříhá v maskérně, ale abych si já nechal udělat nějaký účes, tak na to není čas.”

Saša Rašilov s partnerkou

Saša Rašilov si péči při focení užíval, proto mu ani nevadilo, že při odchodu mu zůstal ve vlasech lehce modrý odstín barvy. „To se hned vymyje, ale možná by to nebylo špatné, kdybych s touto modrou barvou vplul coby Mefisto na prkna Národního divadla,” dodal.