Saša Rašilov a Vanda Hybnerová se po 20 letech rozvádějí

"Po problémech v manželství, které bylo krásné a šťastné, kdy jsme vybudovali rodinu a všechno, co k ní patří, nastala krize," řekl Blesku herec.

Jednačtyřicetiletý Rašilov a o čtyři roky starší Hybnerová se poznali na vysoké škole. Vzali se v roce 1993 a mají spolu dvě dcery, dvacetiletou Josefínu a šestnáctiletou Antonii. Manželé předloni společně pózovali pro kalendář Proměny a celá rodina dorazila také na jeho křest (více zde). Už v té době ale měli nejspíš problémy. Herec už rok nebydlí doma.

"Nebyl v tom nikdo třetí ani z jedné strany," prohlásil Rašilov a dodal, že pro rozvod se rozhodli nyní také proto, že i druhá dcera je téměř dospělá.

Hybnerová se k celé věci nechce vyjadřovat. O svém manželovi ale vždycky mluvila hezky.

"My jsme si s mužem od začátku prošli tím, že jsme neměli na nájem, všechno jsme budovali spolu a velice často jsme měli na věci stejný názor," řekla před lety herečka.

"Soužití s hercem by málokterá žena vydržela. Pořád se pracovně do někoho zamilováváte, předstíráte přátelství, lásku i nenávist. Zrovna dneska se můj muž na natáčení ženil s jednou mojí kolegyní, a než to přijde na obrazovku, bude mít jinou ženu, a já zatím doma peču buchty. A pak zase já hraju starou rajdu, která leze v hospodě na stůl a osahává mě Sašův kolega. Musíte si z toho dělat srandu, jinak to nejde," dodala v rozhovoru pro OnaDnes.

Saša Rašilov a Vanda Hybnerová na křtu kalendáře Proměny: