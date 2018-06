Saša Nikitin: Stýská se mi po vile

* Dovolená skončila, jak se cítíte?

Já jsem se celou první noc cítil naprosto euforicky. Byl jsem strašně moc překvapený z reakcí lidí na party. Nechci, aby to vyznělo moc sobecky, ale já se nesetkal s negativní reakcí. Cítil jsem od lidí podporu. Ač jsem vypadl, jsem v podstatě šťastný. Ti lidé mě strašně nakopli...

* Sám jste se s tím stihl srovnat?

Osud tomu tak chtěl. Jsou tam samozřejmě určité důvody, já se to jen snažím trochu zlehčit.

* Tím myslíte milostný trojúhelník Rosti, Moniky a vás, kamarádství Michala s Vladkem, nebo závist, že jste si přespříliš užíval dovolenou?

Ten poslední důvod mě nenapadl. Já jsem to tak ale cítil. Pro mě to prostě byla dovolená. Pakliže je to důvod, proč jsem vyletěl, tak dobře jim tak, těm lidem. Je to žere, mě ne.

* Ke kterému z těch důvodů se lidé podle vás přiklonili nejvíc?

Možná ke čtvrtému, který jsme ještě neprobrali. A to, že jsem se přiklonil na stranuWendy, když se stala aféra s balonkem. Avšak já se přiklonil na stranu vítěznou z mého pohledu v tom, že sázka zněla: ostřihat dohola, pakliže Michal trefilWendy do hlavy. Michal navíc tvrdil, že po ní vůbec nehodil. V tom byl možná ten důvod, proč jsem byl vyhozen, že jsem byl na její straně - diváci se pak mohli přesvědčit, že ona to do obličeje opravdu nedostala.

* Myslíte, že jste udělal dobře, když jste si vzal do Duelu Michala?

Určitě. Udělal jsem, co jsem cítil, co jsem potřeboval. Že jsem vypadl, to pro mě bylo samozřejmě šokující.

* Když jste viděl při hlasování čísla a nevěděl ještě, komu z vás dvou patří, myslel jste si ve skrytu duše, že to o moc vyšší patří vám?

V žádném případě jsem nepochyboval, že není moje. Šel jsem do Duelu s tím, že se vrátím. Alibisticky jsem s tím počítal.

* Byl někdo druhý, o kom jste uvažoval - kromě Reginy?

Reginu jsem si nevzal, protože jsem měl normální strach z toho, že ona bude mít navrch tím, že je žena.

* Vladko vás mimochodem kvůli tomu pochválil za upřímnost...

Já mu na ty jeho pochvaly víte co? Je strašně složité být s lidmi, žít s nimi a pak je brát do osudového okamžiku. Teď nedokážu říct, koho jiného bych si vzal. Já se snažím být nekonfliktní i v osobním životě. Viděl jsem tam prostě Michala, který mi ulehčil Výzvu tím, jak mi zalhal do očí. Vybuchl jsem a v tu chvíli jsem ten pohodář nebyl, protože jsem si stál za svým názorem, který byl pravdivý. Jsem tvrdohlavý Beran, a když vím, že mám pravdu, tak mi to z hlavy nikdo nevytluče.

* Ještě jste vybuchl jednou kvůli přívěsku, který jste na chvíli ztratil. Proč je pro vás tak důležitý?

Dostal jsem ho od svého nejlepšího kamaráda, s kterým jsem vyrůstal v domě. Žije teď už asi šest let ve Francii a já byl u něj loni na dovolené. Byl jsem s ním na Montmartru, kde mi koupil přívěsek, na kterém je z jedné strany zobrazena bazilika, z druhé Ježíš. Vzhledem k faktu, že věřím v utrpení Ježíše Krista, avšak nesouhlasím s celkovou filozofií křesťanství, je to pro mě cenná věc. Strašně mě ranilo, když jsem ho ztratil.

* Přívěsek pak náhodou našla Monika... Co k ní cítíte teď, chybí vám?

Byl bych sobecký, kdybych řekl, že mi chybí jenom ona. Chybí mi víc lidí. Já k ní cítil krásný vztah, přitulili jsme se k sobě, bylo to příjemný. Člověk tím našel útěchu, útěk z toho všeho. Nevím, jak bych to řekl. Ona moc dobře ví, že až vyjde ven, uvidíme se.

* Něco jste si slíbili?

Slíbili, ale to si nechám pro sebe. To je až moc intimní.

* Co může být intimnější po tolika dnech ve vile, kdy o vás miliony diváků vědí už tolik věcí...

Slíbili jsme si, že se uvidíme a že si pěkně... popovídáme (směje se).

* Také Katce jste řekl, že ji máte hrozně rád. Je ona váš typ?

Když jsem přišel do vily, byl jsem unešený její krásou. Její vlasy budu obdivovat napořád. Ale bohužel, duší je děťátko. Nezkušené, nevinné, naivní. Je pro mě čistá duše a vítězství bych jí přál.

* Kdo je její opak?

Vladko. To je největší pesimista, kterého jsem měl v životě čest poznat. A mrzí mě to. Přál bych mu, aby si ten svůj pesimismus uvědomil.

* U diváků má obrovskou podporu. Dovedete si vysvětlit proč?

Má zajímavé charizma, je to pěkný člověk. Jeho duševní stránku ale vidím úplně jinak, než jak ji vidí diváci. Tím, jak působí, ze sebe v podstatě dělá toho největšího chudáka. Ale on je zavřený sám ve své cele. Je to člověk inteligentní, ale já nemám rád pesimisty, kteří dokážou odsoudit jenom proto, že má člověk určitou špatnou vlastnost. Podle něj jsem zákeřný, falešný, předvádím se, jednoduše jsem dělal všechno proto, abych vyhrál jedenáct milionů.

* Co bude teď? Jste realitní makléř. Nebo to už neplatí?

Já nevím. Netuším, jak mě přijmou kolegové a vedení firmy, se kterou jsem spolupracoval. Jsem na svobodě pár hodin. Práce je to strašně zajímavá, ale já bych chtěl dělat to, co mi leží na srdci od narození, a to je herectví. Hrával jsem ochotnické divadlo, bohužel jsem se nepřihlásil do herecké školy. Myslím, že bych uměl zahrát cokoliv. Pakliže to tam je a profesionál si toho všimne, a dá mi tu šanci, budu pro něj zajímavý člověk.

* Myslíte, že pobyt ve vile pomohl váš sen odstartovat?

To byl jeden z důvodů, proč jsem tam šel. V životě už jinou šanci, než byla tahle, nedostanu a strašně moc si toho vážím. Nebudu-li to, čím jsem v životě vždycky chtěl být, tak se budu snažit být permanentně šťastný. To je moje filozofie a můj takový, řekl bych, úkol. Já prostě chci být šťastný.

