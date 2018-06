Fenomén jsme byli jen my, míní o VyVolených Saša Nikitin

Poznávají vás lidé na ulici dodnes?

Výjimečně, spíš ne. Díky Bohu, stačilo. Kdysi to bylo náročné období. Teď už je to spíše ve fázi, že mají někteří lidé pocit, jakoby mě znali, ale neví, kam mě zařadit. To je pak někdy zábava, nechávám je v otázkách. Nikde se tím nechlubím, ale nelituji toho. Byl to nezapomenutelný zážitek.

Co se od té doby změnilo, jak jste se změnil vy?

Samozřejmě mraky věcí. Jsem o osm let starší, vypadalo mi dost vlasů a některé už zmoudřely do stříbrného odstínu. Zkrátka už jedu čtvrté gumy.

V čem dnes podnikáte?

Tak trochu v oblasti realit a zabezpečovacích technologií.

Hrajete taky v kapele. Jak byste ji představil?

Noisetrap je pražská kapela, která se po několika obměnách ustálila do současné podoby. V sestavě se mnou vystupuje už rok a půl. Hrajeme styl - my ho nazýváme Basement Pop, který je založen na silných kytarových pasážích s jednoduchými syntezátory a hlavně na zajímavém pěveckém projevu zpěvačky. Poslední půlrok koncertujeme s francouzským road-triphopovým duem, s kterým se chystáme odehrát pár klubových koncertů ve Francii. V současné době nás můžete slyšet v legendární česko-slovenské hitparádě Velká sedma na Radiu 1.

Když se ještě vrátím k VyVoleným, pustíte si je znovu?

Podle toho, co se ke mně dostalo, tak to bude asi slušnej mordor. Zřejmě tam bude kvalitní oddíl. Mám obavy, že to bude pěkná zhovadilost, ale asi se z nostalgie minimálně na začátek kouknu. Nikdy už to nebude ono. My jsme šli do neznáma, ať jsme byli teplí, zvěřinoví nebo schizofrenní. A ať jsme byli obdivovaní nebo zatracovaní, byli jsme fenoménem. Teď už to bude zase jen křeč. Vlastně je mi to ale fuk.

Vídáte se s někým z VyVolených?

Ano, občas se sčuchnu na drink s Rosťou. Výjimečně se potkám s Petrem a Wendy. Jinak ne. Každej si jede to své.

Jak to má Saša Nikitin v osobním životě?

Jsem dva roky zadaný.

A svatba?

Svatbu nechystám. Manželství je na mě zatím moc velká videohra.